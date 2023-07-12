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Пожар в селе Шайдуриха уничтожил 41 дом
Скриншот видео ГУ МЧС России по Свердловской области
Огнеборцы локализовали пожар в селе Шайдуриха в Невьянском районе на площади 4100 квадратных метров. Огонь повредил уже 41 строение.
Глава Невьянского городского округа Александр Берчук заявил, что сгорел 41 дом, из них 13 домов – те, в которых постоянно проживают люди, а остальные – дачи или земельные участке, на которых находились какие-то строения. В 13 домах проживали 35 жителей, в том числе трое детей. Проведена эвакуация жителей.
Помимо домов в селе сгорела и лесопилка.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что борьба с пожаром длилась всю ночь. Удалось локализовать пожар на площади 4100 квадратных метров. Сейчас пожарные работают над ликвидацией отдельных очагов возгорания.
К тушению крупного пожара в селе планируют задействовать авиацию: вертолеты МИ-8 МЧС России и министерства обороны. В готовности находится и самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, прибывший ночью в Екатеринбурге.
Всего в тушении пожара участвуют 137 человек, задействовано 46 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.
Глава Невьянского городского округа Александр Берчук заявил, что сгорел 41 дом, из них 13 домов – те, в которых постоянно проживают люди, а остальные – дачи или земельные участке, на которых находились какие-то строения. В 13 домах проживали 35 жителей, в том числе трое детей. Проведена эвакуация жителей.
Помимо домов в селе сгорела и лесопилка.
«Я пришел помогать тушить, только огонь быстро всё схватывал. Прибыльный был бизнес, но сейчас всё сгорело: будка охранники, КАМАЗ, все доски. Рядом еще были коровы, их мы тоже выгнали, так что пострадавших нет»,
– рассказал «Четвертому каналу» друг хозяина лесопилки.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что борьба с пожаром длилась всю ночь. Удалось локализовать пожар на площади 4100 квадратных метров. Сейчас пожарные работают над ликвидацией отдельных очагов возгорания.
К тушению крупного пожара в селе планируют задействовать авиацию: вертолеты МИ-8 МЧС России и министерства обороны. В готовности находится и самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, прибывший ночью в Екатеринбурге.
Всего в тушении пожара участвуют 137 человек, задействовано 46 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.
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