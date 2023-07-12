Пожар в селе Шайдуриха уничтожил 41 дом

– рассказал «Четвертому каналу» друг хозяина лесопилки.

«Я пришел помогать тушить, только огонь быстро всё схватывал. Прибыльный был бизнес, но сейчас всё сгорело: будка охранники, КАМАЗ, все доски. Рядом еще были коровы, их мы тоже выгнали, так что пострадавших нет»,