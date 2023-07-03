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В Свердловской области вновь продлили предупреждение об атмосферном загрязнении
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра вновь продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области.
По их данных, неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе области будут сохраняться до 12 июля. Ранее предполагалось, что предупреждение снимут 7 июля.
Напомним, что в Свердловской области снова горят леса.
По их данных, неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе области будут сохраняться до 12 июля. Ранее предполагалось, что предупреждение снимут 7 июля.
«Объявляются НМУ первой степени опасности»,
– говорится в сообщении синоптиков.
Напомним, что в Свердловской области снова горят леса.
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Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 7 июля
03 июля 2023
03 июля 2023