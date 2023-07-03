В Свердловской области площадь лесных пожаров выросла до 4,2 тысячи гектаров

«Погодные условия в регионе сложные: в течение ближайших пяти дней температура ночью будет достигать +17 градусов, днем – +36, в большинстве районов нет дождей. Сейчас режим ЧС действует только в Сосьве, где самая сложная ситуация – горит 3 480 гектаров леса»,