Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области площадь лесных пожаров выросла до 4,2 тысячи гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь выросла площадь лесных пожаров. Сегодня лесопожарные службы сообщили о 21 природном пожаре на площади более 4,2 тысячи гектаров леса. Вчера было известно о 3,8 гектаров, охваченных огнем.
По данным на 8 июля 02.00, на землях лесного фонда Свердловской области действовал 21 пожар на площади, пройденной огнем, 4 242 гектара, говорится в сообщении ФБУ «Авиалесоохрана».
Вчера в телеграм-канале «Не для протокола», где приводятся данные на 7 июля 21.00, говорилось о 22 пожарах на площади 4 482 гектара, из которых 15 были локализованы на площади 2 169 гектаров.
По данным на 8 июля 02.00, на землях лесного фонда Свердловской области действовал 21 пожар на площади, пройденной огнем, 4 242 гектара, говорится в сообщении ФБУ «Авиалесоохрана».
Вчера в телеграм-канале «Не для протокола», где приводятся данные на 7 июля 21.00, говорилось о 22 пожарах на площади 4 482 гектара, из которых 15 были локализованы на площади 2 169 гектаров.
«Погодные условия в регионе сложные: в течение ближайших пяти дней температура ночью будет достигать +17 градусов, днем – +36, в большинстве районов нет дождей. Сейчас режим ЧС действует только в Сосьве, где самая сложная ситуация – горит 3 480 гектаров леса»,
– пишет телеграм-канал.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».