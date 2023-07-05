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На крыше детской поликлиники в Екатеринбурге найден труп
Фото: Юлия Кольтенберг
В Академическом районе Екатеринбурга ЧП — на крыше медицинского учреждения обнаружен труп мужчины, — сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». Предположительно произошло падение человека из окна соседнего здания.
Мужской труп обнаружен сегодня, 6 июля, на улице Павла Шаманова. Погибший — мужчина средних лет в тёмной одежде. Судя по беглому осмотру трупа, человек перед смертью получил сильную травму головы.
Найдено тело погибшего на крыше Первой детской поликлиники. Это трёхэтажное здание, которой стоит впритык, пристроем к более высокому жилому строению (у них один и тот же адрес — улица Павла Шаманова, 16). Можно предположить, что погибший упал с какого-то из этажей высотки.
Личность погибшего и обстоятельства его смерти выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Свердловской области наблюдается целая череда падений людей с высоты. Чаще всего они заканчиваются смертью, но бывают и удивительные исключения.
Мужской труп обнаружен сегодня, 6 июля, на улице Павла Шаманова. Погибший — мужчина средних лет в тёмной одежде. Судя по беглому осмотру трупа, человек перед смертью получил сильную травму головы.
Найдено тело погибшего на крыше Первой детской поликлиники. Это трёхэтажное здание, которой стоит впритык, пристроем к более высокому жилому строению (у них один и тот же адрес — улица Павла Шаманова, 16). Можно предположить, что погибший упал с какого-то из этажей высотки.
Личность погибшего и обстоятельства его смерти выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Свердловской области наблюдается целая череда падений людей с высоты. Чаще всего они заканчиваются смертью, но бывают и удивительные исключения.
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