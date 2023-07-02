Выпавший с шестого этажа екатеринбуржец чудесным образом выжил

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Переломом ноги отделался мужчина, выпавший сегодня из окна шестого этажа жилого дома в Екатеринбурге. Даже с учётом того, что пострадавший упал на козырёк подъезда, это можно объяснить лишь редкой удачей. Ну, или чудом.Инцидент произошёл сегодня, 5 июля, на улице Студенческой (микрорайон Втузгородок Кировского административного района Екатеринбурга). По словам очевидцев, перед падением пострадавший какое-то время сидел на подоконнике, свесив ноги над улицей. По всей видимости, он решался сделать последнее отчаянное движение. А когда всё-таки решился, по округе разнеслись его крики боли. Полученный мужчиной перелом ноги оказался открытым и весьма болезненным.Свидетели вызвали к месту происшествия «Скорую помощь». Но для того, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшему, понадобилась и помощь спасателей, которые сняли мужчину с козырька подъезда.В последние дни в Свердловской области наблюдается волна падений людей с различных высот. И, к сожалению, не все они оканчиваются «чудом», как в случае на Студенческой. Так, накануне, 4 июля, в Тавде совсем юная девушка спрыгнула с моста и погибла. По имеющимся сведениям, погибшая недавно похоронила мать и, по всей видимости, не справилась с этой трагедией.Другое падение человека с высоты произошло сегодня утром в Екатеринбурге. Бездыханное тело было обнаружено в Чкаловском административном районе на улице Шварца.