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Пропавшего в Березовском мальчика нашли
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Завершены поиски пропавшего в Березовского 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, что 12-летний Ярослав пропал вчера, 5 июля. В его поисках участвовали волонтеры и сотрудники полиции. Сегодня мальчика нашли живым.
Напомним, что 12-летний Ярослав пропал вчера, 5 июля. В его поисках участвовали волонтеры и сотрудники полиции. Сегодня мальчика нашли живым.
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!»
– сообщили в «Прорыве».
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