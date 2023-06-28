В Березовском пропал 12-летний мальчик

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском пропал 12-летний Ярослав Галдин. Местонахождение мальчика неизвестно с 5 июля.Приметы пропавшего: рост 166-167 см, среднее телосложение, карие глаза, темные волосы.На момент пропажи мальчик был одет в черную футболку, черные джинсы и кеды с черно-белым рисунком. С собой он брал рюкзак.Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа, а также поисковый отряд «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ярослава Галдина, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 694-75-00 (полиция) и 8 (900) 044-02-20 («Прорыв», Наталия).