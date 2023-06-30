Жители Арамили остались без света из-за торфяного пожара

– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «Россети Урал».

«Восстановительные работы и перевод нагрузки по резервным схемам энергетики «Россети Урал» проводили поэтапно. В максимально сжатые сроки. В частности, электроснабжение Арамили по высоковольтной сети было восстановлено в 11:40. Стоит отметить, что в городе электрические сети принадлежат иной сетевой организации (ТСО). Бригады ТСО в координации с «Россети Урал» производили необходимые поэтапные переключения по распределительной сети. В 12:39 электроснабжение социально-значимых объектов города было возобновлено»,