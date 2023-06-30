Возрастное ограничение 18+
Жители Арамили остались без света из-за торфяного пожара
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Арамильском, Белоярском и Сысертском городских округах сегодня с самого утра отключили электричество. Без света осталась и городская больница Арамили.
По предварительным данным, упавшее из-за лесного пожара дерево повредило кабель. Как сообщает 66.RU со ссылкой на пациентов больницы Арамили, электричество в медучреждении отключилось около 08.00. По словам пациентов, в больнице даже нет воды, а врачи вынуждены остановить операции.
В пресс-службе «Россети-Урал» корреспонденту «Вечерних ведомостей» рассказали, что в 08.03 было зафиксировано технологическое нарушение в работе линий электропередачи 110 кВ. Нарушение вызвано упавшим на кабель деревом, которое имеет признаки повреждения корневой системы торфяным пожаром.
В связи с этим было частично нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов Арамильского, Белоярского и Сысертского городских округов. Одновременно с энергетиками на месте происшествия работали спасатели.
Восстановительные работы и полный перевод нагрузки на резервные схемы электроснабжения по сети 110 кВ завершены в 13.10. Сейчас на линиях электропередачи, надежность работы которых нарушена торфяным пожаром, идут аварийно-восстановительные работы.
По предварительным данным, упавшее из-за лесного пожара дерево повредило кабель. Как сообщает 66.RU со ссылкой на пациентов больницы Арамили, электричество в медучреждении отключилось около 08.00. По словам пациентов, в больнице даже нет воды, а врачи вынуждены остановить операции.
В пресс-службе «Россети-Урал» корреспонденту «Вечерних ведомостей» рассказали, что в 08.03 было зафиксировано технологическое нарушение в работе линий электропередачи 110 кВ. Нарушение вызвано упавшим на кабель деревом, которое имеет признаки повреждения корневой системы торфяным пожаром.
В связи с этим было частично нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов Арамильского, Белоярского и Сысертского городских округов. Одновременно с энергетиками на месте происшествия работали спасатели.
«Восстановительные работы и перевод нагрузки по резервным схемам энергетики «Россети Урал» проводили поэтапно. В максимально сжатые сроки. В частности, электроснабжение Арамили по высоковольтной сети было восстановлено в 11:40. Стоит отметить, что в городе электрические сети принадлежат иной сетевой организации (ТСО). Бригады ТСО в координации с «Россети Урал» производили необходимые поэтапные переключения по распределительной сети. В 12:39 электроснабжение социально-значимых объектов города было возобновлено»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «Россети Урал».
Восстановительные работы и полный перевод нагрузки на резервные схемы электроснабжения по сети 110 кВ завершены в 13.10. Сейчас на линиях электропередачи, надежность работы которых нарушена торфяным пожаром, идут аварийно-восстановительные работы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Водомат, из-за которого в Екатеринбурге погиб подросток, был подключен к сети незаконно
04 июля 2023
04 июля 2023
Из Уральского института кардиологии в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 285 человек
06 июля 2023
06 июля 2023