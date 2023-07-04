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В Свердловской области горит 2 215 гектаров леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров увеличилась с 1 917 гектаров до 2 215 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действует 16 лесных пожаров на площади 2 215 гектаров. Еще один пожар зафиксирован на иных категориях земель на площади 13 гектаров.
Всего в России действует 266 природных пожаров на площади 180 928 гектаров. Возгорания зафиксированы в 18 регионах страны.
По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действует 16 лесных пожаров на площади 2 215 гектаров. Еще один пожар зафиксирован на иных категориях земель на площади 13 гектаров.
Всего в России действует 266 природных пожаров на площади 180 928 гектаров. Возгорания зафиксированы в 18 регионах страны.
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