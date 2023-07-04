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В Свердловской области действует 14 лесных пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской зафиксировано 14 природных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 5 июля, в регионе действует 14 пожаров на площади 1 917 гектаров. Вчера сообщалось о 17 возгораниях площадью 1 916 гектаров.
Также зафиксирован один пожар иных категориях земель на площади 13 гектаров.
По данным на 00.00 5 июля, в регионе действует 14 пожаров на площади 1 917 гектаров. Вчера сообщалось о 17 возгораниях площадью 1 916 гектаров.
Также зафиксирован один пожар иных категориях земель на площади 13 гектаров.
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