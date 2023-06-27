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Пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика до сих пор не нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге до сих пор не нашли шестилетнего Далера Бобиева, который пропал еще утром 26 июня. Ведутся активные поиски.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», волонтеры продолжают распространять ориентировки и проверяют поступающие свидетельства. К поискам присоединилась группа подготовленных поисковиков отряда «Лиза Алерт» из Москвы и Московского региона. Также приезжают группы волонтеров из других регионов.
Напомним приметы Далера: рост 98 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, карие глаза. Был одет в черный комбинезон на молнии и кроссовки. Всех, кто знает что-либо о местонахождении мальчика, просят сообщить информацию по телефону 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.
Вчера СКР по факту пропажи мальчика возбудил уголовно дело по пункту «в» статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», волонтеры продолжают распространять ориентировки и проверяют поступающие свидетельства. К поискам присоединилась группа подготовленных поисковиков отряда «Лиза Алерт» из Москвы и Московского региона. Также приезжают группы волонтеров из других регионов.
«На поиски Далера по-прежнему нужны добровольцы, если вы готовы помогать, приезжайте в штаб. Внимание, место расположения штаба изменилось. Он переехал в воинский Храм в честь Архангела Гавриила по адресу: улица Симферопольская, 25а»,
– сообщают в поисковом отряде.
Напомним приметы Далера: рост 98 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, карие глаза. Был одет в черный комбинезон на молнии и кроссовки. Всех, кто знает что-либо о местонахождении мальчика, просят сообщить информацию по телефону 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.
Вчера СКР по факту пропажи мальчика возбудил уголовно дело по пункту «в» статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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В уральской столице пропал шестилетний мальчик
26 июня 2023
26 июня 2023