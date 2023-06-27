Пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика до сих пор не нашли

– сообщают в поисковом отряде.

«На поиски Далера по-прежнему нужны добровольцы, если вы готовы помогать, приезжайте в штаб. Внимание, место расположения штаба изменилось. Он переехал в воинский Храм в честь Архангела Гавриила по адресу: улица Симферопольская, 25а»,