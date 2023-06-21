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В Свердловской области снова горят леса

11.21 Среда, 28 июня 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области возобновились лесные пожары. Зафиксировано два возгорания.

По данным Авиалесоохраны на 00.00 28 июня, в регионе действует два природных пожара на площади трех гектаров.

На прошлой неделе сообщалось, что в Свердловской области потушены все лесные пожары. Но сейчас возгорания возобновились.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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