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СК проводит проверку по факту столкновения автобуса и троллейбуса в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Следователи СК проводят в Екатеринбурге проверку по факту ДТП с участием автобуса и троллейбуса. Напомним, что в аварии пострадали три человека.
ДТП произошло 20 июня около 13.00. Водитель автобуса №182 ехал по улице Щербакова и выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом №6. В результате ДТП трех пассажиров автобуса доставили в больницу с различными травмами.
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга организовал проведение процессуальной проверки по факту аварии. Следователи СК дадут правовую оценку на предмет наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
Также проверку проводит прокуратура.
ДТП произошло 20 июня около 13.00. Водитель автобуса №182 ехал по улице Щербакова и выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом №6. В результате ДТП трех пассажиров автобуса доставили в больницу с различными травмами.
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга организовал проведение процессуальной проверки по факту аварии. Следователи СК дадут правовую оценку на предмет наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
Также проверку проводит прокуратура.
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Автобус и троллейбус столкнулись в Екатеринбурге
20 июня 2023
20 июня 2023