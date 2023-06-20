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Стали известны подробности ДТП с участием автобуса и троллейбуса в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием автобуса и троллейбуса. Авария произошла сегодня на улице Щербакова в Екатеринбурге. В ДТП пострадали три человека.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель автобуса №182 ехал по улице Щербакова со стороны Лыжников в сторону Пархоменко, не обеспечил постоянный контроль за движением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с троллейбусом №6.
В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Их доставили в больницу с различными травмами.
За рулем автобуса находился 40-летний мужчина. Его общий стаж вождения составляет 22 года, стаж вождения категории «D» – шесть месяцев. Он пояснил, что движущийся перед ним автомобиль неожиданно затормозил. Из-за этого водитель автобуса предпринял экстренное торможение, но тормоза сработали только с левой стороны, в результате чего произошел выезд на встречную полосу.
Троллейбусом управляла 46-летняя женщина со стажем вождения категории «Tb» 21 год. Результаты освидетельствования показали, что оба водителя были трезвые.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель автобуса №182 ехал по улице Щербакова со стороны Лыжников в сторону Пархоменко, не обеспечил постоянный контроль за движением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с троллейбусом №6.
В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Их доставили в больницу с различными травмами.
За рулем автобуса находился 40-летний мужчина. Его общий стаж вождения составляет 22 года, стаж вождения категории «D» – шесть месяцев. Он пояснил, что движущийся перед ним автомобиль неожиданно затормозил. Из-за этого водитель автобуса предпринял экстренное торможение, но тормоза сработали только с левой стороны, в результате чего произошел выезд на встречную полосу.
Троллейбусом управляла 46-летняя женщина со стажем вождения категории «Tb» 21 год. Результаты освидетельствования показали, что оба водителя были трезвые.
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Автобус и троллейбус столкнулись в Екатеринбурге
20 июня 2023
20 июня 2023