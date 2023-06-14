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Автобус и троллейбус столкнулись в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге на улице Щербакова автобус столкнулся с троллейбусом. В ДТП пострадали три человека. Прокуратура проводит проверку.
По предварительным данным, сегодня около 13.00 на улице Щербакова произошло ДТП с участием автобуса №182 и троллейбуса №6. В результате аварии за медицинской помощью обратились три пассажира. Точное количество пострадавших будет установлено в ходе проверки.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, будет проверено, проводился ли техосмотр автобуса и троллейбуса перед выходом их на линию, а также проводился ли медосмотр водителей.
По предварительным данным, сегодня около 13.00 на улице Щербакова произошло ДТП с участием автобуса №182 и троллейбуса №6. В результате аварии за медицинской помощью обратились три пассажира. Точное количество пострадавших будет установлено в ходе проверки.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, будет проверено, проводился ли техосмотр автобуса и троллейбуса перед выходом их на линию, а также проводился ли медосмотр водителей.
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