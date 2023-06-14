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В Свердловской области горит 2 452 гектара леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжается ликвидация природных пожаров. Сейчас в регионе зафиксировано 10 возгораний.
По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области действуют 10 лесных пожаров на площади 2 452 гектаров. Еще вчера сообщалось, что горит 2 094 гектара леса.
В департаменте информполитики региона заявили, что все действующие лесные пожары локализованы. Возгорания находятся в Сосьвинском, Богдановичском и Гаринском районах.
По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области действуют 10 лесных пожаров на площади 2 452 гектаров. Еще вчера сообщалось, что горит 2 094 гектара леса.
В департаменте информполитики региона заявили, что все действующие лесные пожары локализованы. Возгорания находятся в Сосьвинском, Богдановичском и Гаринском районах.
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В Свердловской области горит 72 гектара леса
14 июня 2023
14 июня 2023