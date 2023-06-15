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Площадь лесных Свердловской области увеличилась почти на тысячу гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки площадь природных пожаров в Свердловской области увеличилась почти на тысячу гектаров. Об этом свидетельствуют данные Авиалесоохраны.
По данным на 00.00 20 июня, в регионе полыхает 13 лесных пожаров на площади 2 094 гектаров. Еще вчера сообщалось о 15 возгораниях на площади 1 134 гектаров.
В департаменте информполитики региона уточнили, что действуют лесных пожары в Богдановичском, Гаринском, Камышловском, Сосьвинском и Туринском районах.
По данным на 00.00 20 июня, в регионе полыхает 13 лесных пожаров на площади 2 094 гектаров. Еще вчера сообщалось о 15 возгораниях на площади 1 134 гектаров.
В департаменте информполитики региона уточнили, что действуют лесных пожары в Богдановичском, Гаринском, Камышловском, Сосьвинском и Туринском районах.
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