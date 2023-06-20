В череду массовых отравлений по Свердловской области вошёл детский садик в Ревде

«Сегодня закрыта 1 группа младшего возраста по подозрению на рота- и норовирус в детском саду №50, ОСП №2 на Кирзаводе. Заболело трое детей из одной группы. Завтра Роспотребнадзор приступит к расследованию, проведет необходимые исследования, выдаст перечень профилактических мероприятий».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости