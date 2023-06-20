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В череду массовых отравлений по Свердловской области вошёл детский садик в Ревде
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
Волна отравлений в детских учреждениях продолжает катиться по Свердловской области. На сей раз под неё попали маленькие воспитанники детского сада №50 в Ревде.
Сегодня, 20 июня, примерно в полдень стало тошнить детей, которых родители привели в ясельную группу учреждения. Воспитательницы стали звонить их папам и мамам с просьбами забрать детей домой. Из родительского чата стало понятно, что одним-двумя отравлениями дело не ограничилось. У некоторых детей признаки отравления оказались такими тяжёлыми, что их отправили в больницу.
Издание «Ревда-Инфо» приводит комментарий начальника Управления образования Ревды Татьяны Мещерских по данному инциденту:
Напомним, за ещё не закончившийся первый летний месяц этого года в Свердловской области отмечены несколько групповых отравлений в детских учреждениях. В школе №33 Верхней Пышмы выявили норовирусную инфекцию, после чего деятельность организатора питания в учебном заведении была приостановлена. Ещё одно массовое отравление произошло в детском лагере в Арамили. Жалобы на рвоту поступили от детей, отдыхающих в лагере имени Гайдара под Первоуральском.
Сегодня, 20 июня, примерно в полдень стало тошнить детей, которых родители привели в ясельную группу учреждения. Воспитательницы стали звонить их папам и мамам с просьбами забрать детей домой. Из родительского чата стало понятно, что одним-двумя отравлениями дело не ограничилось. У некоторых детей признаки отравления оказались такими тяжёлыми, что их отправили в больницу.
Издание «Ревда-Инфо» приводит комментарий начальника Управления образования Ревды Татьяны Мещерских по данному инциденту:
«Сегодня закрыта 1 группа младшего возраста по подозрению на рота- и норовирус в детском саду №50, ОСП №2 на Кирзаводе. Заболело трое детей из одной группы. Завтра Роспотребнадзор приступит к расследованию, проведет необходимые исследования, выдаст перечень профилактических мероприятий».
Напомним, за ещё не закончившийся первый летний месяц этого года в Свердловской области отмечены несколько групповых отравлений в детских учреждениях. В школе №33 Верхней Пышмы выявили норовирусную инфекцию, после чего деятельность организатора питания в учебном заведении была приостановлена. Ещё одно массовое отравление произошло в детском лагере в Арамили. Жалобы на рвоту поступили от детей, отдыхающих в лагере имени Гайдара под Первоуральском.
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