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На Уктусе в Екатеринбурге утонул мужчина
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Патрушихинском пруду в районе улицы Новостроя утонул мужчина. До купания он употреблял спиртное, сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, по факту инцидента проводится процессуальная проверка. Точная причина смерти мужчины 1988 года рождения будет установлено в ходе судебно-медицинской экспертизы.
В УМВД по Екатеринбургу добавили, что информация об обнаружении тела поступила в отдел полиции №13 сегодня около 14.00. По предварительным данным, мужчина употреблял спиртное на берегу водоема. Находившиеся вместе с ним знакомые рассказали, что он прыгнул в воду и не смог подняться на поверхность. Когда мужчину извлекли, он уже не подавал признаков жизни.
Ранее мы писали, что на реке Шумиха под Ревдой утонула 18-летняя девушка.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, по факту инцидента проводится процессуальная проверка. Точная причина смерти мужчины 1988 года рождения будет установлено в ходе судебно-медицинской экспертизы.
В УМВД по Екатеринбургу добавили, что информация об обнаружении тела поступила в отдел полиции №13 сегодня около 14.00. По предварительным данным, мужчина употреблял спиртное на берегу водоема. Находившиеся вместе с ним знакомые рассказали, что он прыгнул в воду и не смог подняться на поверхность. Когда мужчину извлекли, он уже не подавал признаков жизни.
Ранее мы писали, что на реке Шумиха под Ревдой утонула 18-летняя девушка.
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