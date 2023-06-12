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В Свердловской области девушка выпала из лодки и утонула в реке
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На реке Шумиха под Ревдой утонула 18-летняя девушка. По предварительной информации, она каталась с друзьями на лодке и упала в воду.
Как сообщает телеграм-канал «Ревдинский рабочий», сообщение о ЧП произошло в 01.20. На месте работают спасатели МЧС и сотрудники полиции. Тело девушки нашли и достали на берег сегодня утром.
В МЧС уточнили, что компания из пяти человек каталась на лодке. Лодка перевернулась, и все упали в воду. Четверо человек выплыли, а девушка утонула. Поиск смогли организовать только утром.
Как сообщает телеграм-канал «Ревдинский рабочий», сообщение о ЧП произошло в 01.20. На месте работают спасатели МЧС и сотрудники полиции. Тело девушки нашли и достали на берег сегодня утром.
В МЧС уточнили, что компания из пяти человек каталась на лодке. Лодка перевернулась, и все упали в воду. Четверо человек выплыли, а девушка утонула. Поиск смогли организовать только утром.
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