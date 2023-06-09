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Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась почти в три раза
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки площадь природных пожаров увеличилась почти в три раза – со 113 гектаров до 321 гектара.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует 16 лесных пожаров на площади 321 гектара.
Напомним, что вчера особый противопожарный режим в Свердловской области продлили до 6 июля.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует 16 лесных пожаров на площади 321 гектара.
Напомним, что вчера особый противопожарный режим в Свердловской области продлили до 6 июля.
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