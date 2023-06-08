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Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 113 гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 113 гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 15 июня, в регионе действует 11 лесных пожаров на площади 113 гектаров. Еще вчера сообщалось о пяти возгораниях на площади 72 гектаров.
Еще один пожар площадью два гектара действует на землях обороны и безопасности.
Всего в России зафиксировано 74 природных пожара на площади 14 385 гектаров.
По данным на 00.00 15 июня, в регионе действует 11 лесных пожаров на площади 113 гектаров. Еще вчера сообщалось о пяти возгораниях на площади 72 гектаров.
Еще один пожар площадью два гектара действует на землях обороны и безопасности.
Всего в России зафиксировано 74 природных пожара на площади 14 385 гектаров.
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