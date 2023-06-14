Продлен особый противопожарный режим в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области особый противопожарный режим продлили до 6 июля. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства региона.Как сообщили в департаменте информполитики региона, в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность, связанная с сухой погодой и отсутствием прогнозов по улучшению метеорологической обстановки.Пока действует особый противопожарный режим, запрещается посещать лес. Исключение сделано для граждан и сотрудников предприятия, деятельность которых связана с работой в лесах. Также документ запрещает использование открытого огня, разведение костров, запуск пиротехники, а также любые строительные и производственные огневые работы.