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Продлен особый противопожарный режим в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области особый противопожарный режим продлили до 6 июля. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства региона.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность, связанная с сухой погодой и отсутствием прогнозов по улучшению метеорологической обстановки.
Пока действует особый противопожарный режим, запрещается посещать лес. Исключение сделано для граждан и сотрудников предприятия, деятельность которых связана с работой в лесах. Также документ запрещает использование открытого огня, разведение костров, запуск пиротехники, а также любые строительные и производственные огневые работы.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность, связанная с сухой погодой и отсутствием прогнозов по улучшению метеорологической обстановки.
Пока действует особый противопожарный режим, запрещается посещать лес. Исключение сделано для граждан и сотрудников предприятия, деятельность которых связана с работой в лесах. Также документ запрещает использование открытого огня, разведение костров, запуск пиротехники, а также любые строительные и производственные огневые работы.
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