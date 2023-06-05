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Свердловская область вошла в список самых пожароопасных регионов России
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область стала одним из самых пожароопасных регионов России. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.
По словам Абрамченко, на данный момент самыми пожароопасными регионами являются Еврейский и Ханты-Мансийский автономные округа, Алтайский край и Свердловская область.
Вице-премьер правительства РФ также прокомментировала масштабный пожар в Сосьве, унесший жизни двух человек и оставивший без жилья сотни местных жителей. Она назвала причиной пожара «раздолбайство».
Абрамченко добавила, что сейчас в целом по России ситуация стабильная. По ее словам, в этом сезоне стоит задача – не допустить, чтобы общая площадь сгоревших лесов превысила 5,5 миллионов гектаров.
Напомним, что на сегодня в Свердловской области продолжают действовать три лесных пожара на площади 54 гектаров.
По словам Абрамченко, на данный момент самыми пожароопасными регионами являются Еврейский и Ханты-Мансийский автономные округа, Алтайский край и Свердловская область.
Вице-премьер правительства РФ также прокомментировала масштабный пожар в Сосьве, унесший жизни двух человек и оставивший без жилья сотни местных жителей. Она назвала причиной пожара «раздолбайство».
«Когда весной загорелась Сосьва в Свердловской области, пожар начался на предприятии по переработке древесины – там опилки просто сжигали, и ветер разнес горящие опилки по всему поселку. И таких примеров множество, людей даже не пугает уголовная ответственность. Иначе как раздолбайством это не назвать»,
– цитирует «РИА Новости» Викторию Абрамченко.
Абрамченко добавила, что сейчас в целом по России ситуация стабильная. По ее словам, в этом сезоне стоит задача – не допустить, чтобы общая площадь сгоревших лесов превысила 5,5 миллионов гектаров.
Напомним, что на сегодня в Свердловской области продолжают действовать три лесных пожара на площади 54 гектаров.
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