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За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров сократилась почти в семь раз – с 368 гектаров до 54 гектаров.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, потушены три природных пожара в Ивдельском, Сосьвинском и Первоуральском районах на площади 343,8 гектара.
Сейчас в области действуют три лесных пожара на площади 54 гектаров: в Камышловском районе (24 гектара), Пышминском районе (23 гектара) и Гаринском районе (семь гектаров).
В тушении природных пожаров задействовано более 100 человек и свыше 20 единиц спецтехники.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, потушены три природных пожара в Ивдельском, Сосьвинском и Первоуральском районах на площади 343,8 гектара.
Сейчас в области действуют три лесных пожара на площади 54 гектаров: в Камышловском районе (24 гектара), Пышминском районе (23 гектара) и Гаринском районе (семь гектаров).
В тушении природных пожаров задействовано более 100 человек и свыше 20 единиц спецтехники.
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