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У искусанного собакой мальчика в свердловском поселке может развиться эпилепсия
Происшествия
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
У мальчика, которого искусала собака в поселке Лая Горноуральского округа Свердловской области, на фоне стресса может развиться эпилепсия. Этот диагноз ему поставили в 2020 году и лишь в апреле 2023 года школьнику удалось добиться ремиссии.
Об этом мама пострадавшего школьника рассказала «КП-Екатеринбург». По словам женщины, в 2020 году ее сыну поставили диагноз – структурная генерализованная эпилепсия, – из-за которого последние два года ребенку приходилось пить сильнодействующие лекарства, чтобы добиться ремиссии. В апреле этого года терапию отменили, но попросили быть осторожным.
Напомним, что 30 мая на десятилетнего школьника на Песчаном пляже напала собака, предположительно, породы стаффорд и серьезно искусала. По словам мальчика, хозяйка забрала собаку и просто ушла, не став вызывать скорую. Позже она заявила, что усыпила своего питомца.
В этом месяце мальчику придется поехать на вынужденный прием к невропатологу. Лечащий врач попросила срочно сделать энцефалограмму головного мозга, чтобы понять, как организм будет вести себя после травм.
По данным издания, у школьника уже затягиваются раны, но температура периодически поднимается до 38 градусов. Сейчас ему еще приходится ездить на перевязки и уколы от бешенства. Ситуация находится на контроле областной прокуратуры.
Об этом мама пострадавшего школьника рассказала «КП-Екатеринбург». По словам женщины, в 2020 году ее сыну поставили диагноз – структурная генерализованная эпилепсия, – из-за которого последние два года ребенку приходилось пить сильнодействующие лекарства, чтобы добиться ремиссии. В апреле этого года терапию отменили, но попросили быть осторожным.
Напомним, что 30 мая на десятилетнего школьника на Песчаном пляже напала собака, предположительно, породы стаффорд и серьезно искусала. По словам мальчика, хозяйка забрала собаку и просто ушла, не став вызывать скорую. Позже она заявила, что усыпила своего питомца.
В этом месяце мальчику придется поехать на вынужденный прием к невропатологу. Лечащий врач попросила срочно сделать энцефалограмму головного мозга, чтобы понять, как организм будет вести себя после травм.
По данным издания, у школьника уже затягиваются раны, но температура периодически поднимается до 38 градусов. Сейчас ему еще приходится ездить на перевязки и уколы от бешенства. Ситуация находится на контроле областной прокуратуры.
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Свердловская прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на десятилетнего мальчика
01 июня 2023
01 июня 2023