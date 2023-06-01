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Хозяйка покусавшей в селе Лая ребёнка собаки усыпила питомцев
Общество
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
Мягко говоря спорный выход из ситуации нашла хозяйка собаки, покусавшей недавно ребёнка. Узнав о шквале возмущений в соцсетях и о возможной ответственности, она не придумала ничего лучше, как усыпить питомца.
Двойная трагедия произошла в селе Лая Горноуральского округа. Первым её этапом стало нападение собаки породы стаффордширский терьер на 10-летнего мальчика. Животное было без поводка и намордника (как объясняла впоследствии владелица, так она отпустила пса погулять, потому что на пляже, где приключился инцидент, никого не было). Пострадавший сильно напугался нападения, закричал, попытался отмахнуться от собаки рюкзаком, чем, по всей видимости, ещё больше раззадорил животное.
По данному факту возбудились не только рядовые граждане, но и прокуратура. Но не успели прокуроры Пригородного района провести проверку, как стало известно не менее трагическое продолжение истории. Оказалось, что хозяйка усыпила совершившего нападение пса. Мало того, она усыпила и вторую свою собаку, которая в инциденте не участвовала. В подтверждение своего деяния, женщина обнародовала документы из нижнетагильской компании «Маир», специализирующейся на ритуальных услугах для животных.
При этом, собаководка (теперь уже бывшая) продолжает обвинять самого ребёнка (за то, что пытался отмахаться от собаки), его родителей (за то, что отпустили 10-летнего мальчика на пляж одного), но только не саму себя. При этом об умерщвлённых ею животных она говорит так: «Мне нелегко было принять это. Ведь собаки — мои дети, которых я с пелёнок вырастила» (эти её слова приводит нижнетагильское агентство новостей «Между строк»).
Удивляет, что «маме» стаффордских терьеров не хватило фантазии придумать другие выходы из ситуации: обратиться к кинологам за советом, отказаться от прогулок с собаками в общественных местах, пристроить животных к более опытным людям. Прибегнув к столь радикальному способу решения проблемы, она не только не спасла себя от разбирательств с прокуратурой, но навлекла на себя ещё один шквал ненависти, теперь уже — от зоозащитников. Те, в числе прочего, задаются вопросом, не стоит ли в данном случае привлечь даму к ответственности ещё и за жестокое обращение с животными.
Двойная трагедия произошла в селе Лая Горноуральского округа. Первым её этапом стало нападение собаки породы стаффордширский терьер на 10-летнего мальчика. Животное было без поводка и намордника (как объясняла впоследствии владелица, так она отпустила пса погулять, потому что на пляже, где приключился инцидент, никого не было). Пострадавший сильно напугался нападения, закричал, попытался отмахнуться от собаки рюкзаком, чем, по всей видимости, ещё больше раззадорил животное.
По данному факту возбудились не только рядовые граждане, но и прокуратура. Но не успели прокуроры Пригородного района провести проверку, как стало известно не менее трагическое продолжение истории. Оказалось, что хозяйка усыпила совершившего нападение пса. Мало того, она усыпила и вторую свою собаку, которая в инциденте не участвовала. В подтверждение своего деяния, женщина обнародовала документы из нижнетагильской компании «Маир», специализирующейся на ритуальных услугах для животных.
При этом, собаководка (теперь уже бывшая) продолжает обвинять самого ребёнка (за то, что пытался отмахаться от собаки), его родителей (за то, что отпустили 10-летнего мальчика на пляж одного), но только не саму себя. При этом об умерщвлённых ею животных она говорит так: «Мне нелегко было принять это. Ведь собаки — мои дети, которых я с пелёнок вырастила» (эти её слова приводит нижнетагильское агентство новостей «Между строк»).
Удивляет, что «маме» стаффордских терьеров не хватило фантазии придумать другие выходы из ситуации: обратиться к кинологам за советом, отказаться от прогулок с собаками в общественных местах, пристроить животных к более опытным людям. Прибегнув к столь радикальному способу решения проблемы, она не только не спасла себя от разбирательств с прокуратурой, но навлекла на себя ещё один шквал ненависти, теперь уже — от зоозащитников. Те, в числе прочего, задаются вопросом, не стоит ли в данном случае привлечь даму к ответственности ещё и за жестокое обращение с животными.
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Свердловская прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на десятилетнего мальчика
01 июня 2023
01 июня 2023