Возрастное ограничение 18+

Хозяйка покусавшей в селе Лая ребёнка собаки усыпила питомцев

20.54 Пятница, 2 июня 2023
Общество
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
Мягко говоря спорный выход из ситуации нашла хозяйка собаки, покусавшей недавно ребёнка. Узнав о шквале возмущений в соцсетях и о возможной ответственности, она не придумала ничего лучше, как усыпить питомца.

Двойная трагедия произошла в селе Лая Горноуральского округа. Первым её этапом стало нападение собаки породы стаффордширский терьер на 10-летнего мальчика. Животное было без поводка и намордника (как объясняла впоследствии владелица, так она отпустила пса погулять, потому что на пляже, где приключился инцидент, никого не было). Пострадавший сильно напугался нападения, закричал, попытался отмахнуться от собаки рюкзаком, чем, по всей видимости, ещё больше раззадорил животное.

По данному факту возбудились не только рядовые граждане, но и прокуратура. Но не успели прокуроры Пригородного района провести проверку, как стало известно не менее трагическое продолжение истории. Оказалось, что хозяйка усыпила совершившего нападение пса. Мало того, она усыпила и вторую свою собаку, которая в инциденте не участвовала. В подтверждение своего деяния, женщина обнародовала документы из нижнетагильской компании «Маир», специализирующейся на ритуальных услугах для животных.

При этом, собаководка (теперь уже бывшая) продолжает обвинять самого ребёнка (за то, что пытался отмахаться от собаки), его родителей (за то, что отпустили 10-летнего мальчика на пляж одного), но только не саму себя. При этом об умерщвлённых ею животных она говорит так: «Мне нелегко было принять это. Ведь собаки — мои дети, которых я с пелёнок вырастила» (эти её слова приводит нижнетагильское агентство новостей «Между строк»).

Удивляет, что «маме» стаффордских терьеров не хватило фантазии придумать другие выходы из ситуации: обратиться к кинологам за советом, отказаться от прогулок с собаками в общественных местах, пристроить животных к более опытным людям. Прибегнув к столь радикальному способу решения проблемы, она не только не спасла себя от разбирательств с прокуратурой, но навлекла на себя ещё один шквал ненависти, теперь уже — от зоозащитников. Те, в числе прочего, задаются вопросом, не стоит ли в данном случае привлечь даму к ответственности ещё и за жестокое обращение с животными.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловская прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на десятилетнего мальчика
01 июня 2023
В свердловском поселке Лая собака искусала десятилетнего мальчика
01 июня 2023
Хозяина запертого на балконе щенка отправили из Каменска-Уральского в Украину
29 мая 2023
В Екатеринбурге неизвестный с похожим на пистолет предметом ограбил «Россельхозбанк»
27 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза

Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:54 Хозяйка покусавшей в селе Лая ребёнка собаки усыпила питомцев
20:34 Из реки Глубокой вытащили тонувшую жительницу Ревды
20:03 Очередной героиней кинолекций в Ельцин Центре станет Кира Муратова
18:56 В нижнетагильском селе повторилась ревдинская катастрофа
18:44 В воскресенье в Полевском устраивают фестиваль народного творчества
18:04 В Свердловской области ожидаются жаркие, но дождливые выходные
17:44 В центре Екатеринбурга пройдет инклюзивный семейный праздник «Счастливое детство»
17:28 Массовые проверки водителей вновь проводятся в Екатеринбурге
16:50 В Свердловской области в семи сельских школах планируют отремонтировать спортзалы
16:37 Житель Алапаевска напал на 19-летнего парня из-за шутки его брата
16:22 В Свердловской области продолжают дорожать овощи
15:54 В план социальной газификации в Свердловской области включили еще более двух тысяч домов
15:23 В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
14:51 Свердловчан предупредили о грозах, граде и шквалистом ветре
14:25 В Екатеринбурге изменили сроки закрытия улицы Учителей
13:52 Автоинспекторы ловят в Екатеринбурге нарушителей на самокатах и велосипедах
13:20 Екатеринбург снова накрыло смогом от лесных пожаров
12:51 В Нижнем Тагиле мужчина обнаружил птичье гнездо под капотом своей машины
12:25 Центральные улицы Екатеринбурга перекроют ради полумарафона «ЗаБег»
11:58 Силовики нагрянули с обысками к главе Каменского района Сергею Белоусову
11:24 На трассе Екатеринбург – Курган водитель легковушки погиб в лобовом ДТП
10:57 В Свердловской области ввели ограничения из-за кори
10:26 Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
09:53 За сутки в Свердловской области потушили 12 лесных пожаров
09:21 Легковушка сбила во дворе в Екатеринбурге трехлетнюю девочку
21:13 Большой пожар на маленькой улочке произошёл в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
19:27 Американский беспилотник с искусственным интеллектом решил «убить» своего оператора
18:26 Эксперты назвали самые популярные среди жителей России сервисы экосистем
18:22 В Японии из-за тайфуна «Мавар» эвакуируют десятки тысяч человек
16:13 Бывший красноярский депутат приговорен к 16 годам за организацию убийства журналиста
14:51 В Красноярске с вертолета тушат мощный пожар на лесопилке
14:13 В Омске на улице Красный Путь образовалась огромная яма из-за провала асфальта
13:47 Гладков заявил о двух погибших в результате обстрелов в Белгородской области
12:47 РПЦ: икону Рублева перенесут в храм Христа Спасителя 4 июня
11:56 В Комсомольске-на-Амуре на раздаче бесплатного мороженого детям возникла давка
10:59 Депутат Республики Алтай получил 8,5 лет тюрьмы за изнасилование 14-летней племянницы
10:40 Власти: в Смоленской области два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса
10:31 В Билибино на Чукотке людям продают яйца по паспорту
16:56 В Удмуртии мужчина от врачей узнал, что более 30 лет живет с пулей в головном мозге
16:24 В Новосибирске мужчина, открывший стрельбу из ружья и ранивший пятерых, получил 3,5 года колонии
15:11 В Ногинске ночной пожар на огороженной парковке повредил 35 машин
14:46 Экс-глава Росимущества Московской области получил четыре года строгого режима за коррупцию
14:03 Организаторам схода в башкирском селе, на котором жители переизбрали главу, выдали рапорт «о самоуправстве»
12:25 Губернатора Магадана возмутила высокая стоимость авиабилетов
11:26 Госуслуги возобновили прием заявлений на загранпаспорта с электронным носителем информации
10:53 В Турции полиция задержала 59 человек на памятной демонстрации
17:41 МВД: подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане заявил о конфликте из-за недвижимости
17:20 СК: в Дагестане убит глава села Рубас
16:43 Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что России нужны «национально ориентированные игрушки»
15:37 Депутаты ГД предлагают разрешить людям с судимостью служить по контракту в военное время
14:33 В Беларуси в первом чтении принят закон о народном ополчении
13:24 Экс-глава красноярского Росприроднадзора получил восемь лет строгого режима по делу о взятках
Все новости России и мира
20:54 Хозяйка покусавшей в селе Лая ребёнка собаки усыпила питомцев
20:34 Из реки Глубокой вытащили тонувшую жительницу Ревды
20:03 Очередной героиней кинолекций в Ельцин Центре станет Кира Муратова
18:56 В нижнетагильском селе повторилась ревдинская катастрофа
18:44 В воскресенье в Полевском устраивают фестиваль народного творчества
18:04 В Свердловской области ожидаются жаркие, но дождливые выходные
17:44 В центре Екатеринбурга пройдет инклюзивный семейный праздник «Счастливое детство»
17:28 Массовые проверки водителей вновь проводятся в Екатеринбурге
16:50 В Свердловской области в семи сельских школах планируют отремонтировать спортзалы
16:37 Житель Алапаевска напал на 19-летнего парня из-за шутки его брата
16:22 В Свердловской области продолжают дорожать овощи
15:54 В план социальной газификации в Свердловской области включили еще более двух тысяч домов
15:23 В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
15:07 В Пермском Политехе подтвердили эффективность технологии для строительства платных дорог
14:51 Свердловчан предупредили о грозах, граде и шквалистом ветре
14:25 В Екатеринбурге изменили сроки закрытия улицы Учителей
14:05 Прикамские застройщики приняли участие в открытом диалоге с Росреестром
13:52 Автоинспекторы ловят в Екатеринбурге нарушителей на самокатах и велосипедах
13:48 В Нижнем Новгороде проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России»
13:20 Екатеринбург снова накрыло смогом от лесных пожаров
12:51 В Нижнем Тагиле мужчина обнаружил птичье гнездо под капотом своей машины
12:25 Центральные улицы Екатеринбурга перекроют ради полумарафона «ЗаБег»
11:58 Силовики нагрянули с обысками к главе Каменского района Сергею Белоусову
11:24 На трассе Екатеринбург – Курган водитель легковушки погиб в лобовом ДТП
10:57 В Свердловской области ввели ограничения из-за кори
10:26 Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK