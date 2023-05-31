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В свердловском поселке Лая собака искусала десятилетнего мальчика

10.28 Четверг, 1 июня 2023
Происшествия
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
В Свердловской области в поселке Лая Горноуральского округа на Песчаном пляже десятилетнего мальчика серьезно искусала собака, предположительно, породы стаффорд. По словам ребенка, хозяйка животного, которая находилась рядом, никак не помогла. Она только забрала своего питомца и ушла, не вызвав скорую помощь.

Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на маму пострадавшего школьника. Инцидент произошел 30 мая в районе 14.00 – 14.30. В тот день мальчик шел в компании своих друзей домой. Проходя мимо пляжа, ребятам захотелось помочить руки в воде. В это время на берегу находилась женщина с двумя собаками, предположительно, стаффордами. Животные, как утверждаются, были без намордников и поводков.

Со слов женщины, одна из собак накинулась на десятилетнего мальчика и серьезно покусала его. Хозяйка при этом якобы отругала ребенка и перед тем, как уйти, крикнула ему: «Так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать будешь!». Медиков школьнику вызвали прохожие, ставшие очевидцами жуткого инцидента.

В МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что по факту произошедшего сотрудники отдела полиции №21 уже проводят проверку.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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