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В Свердловской области за сутки потушили 20 пожаров на площади 560 гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки, по данным на 3 июня 10.00, в Свердловской области потушили 20 пожаров на площади 560 гектаров. Еще 13 пожаров продолжают действовать на общей площади 4755 гектаров.
По данным департамента информационной политики региона, ликвидированы были самые крупные пожары:
– в Сосьвинском ГО – на общей площади 28 гектаров;
– в Березовском ГО – на площади 22 гектара;
– в Верхотурском ГО – на площади 18 гектаров;
– в Таборинском сельском поселении – на площади 12 гектаров;
– в Махневском МО – на площади 11 гектаров;
– в ГО Богданович – на площади 5 гектаров
Борьбу с огнем в уральских лесах продолжают вести более 850 человек и свыше 130 единиц спецтехники, в том числе авиация.
Вчера близкий к власти источник сообщал о крупнейших пожарах на 2 июня 20.00:
– в Гаринском районе – два пожара на площади 3050 гектаров (локализованы);
– в Сосьве – семь пожаров на площади 1217 гектаров(локализованы);
– в Ивдельском ГО – один пожар на площади 440 гектаров(ликвидирован);
– в Махневском МО – один пожар на площади 420 гектаров (локализован).
Напомним, что в МЧС предупреждали о грозах, граде и шквалистом ветре с порывами до 25 м/сек 3 июня.
По данным департамента информационной политики региона, ликвидированы были самые крупные пожары:
– в Сосьвинском ГО – на общей площади 28 гектаров;
– в Березовском ГО – на площади 22 гектара;
– в Верхотурском ГО – на площади 18 гектаров;
– в Таборинском сельском поселении – на площади 12 гектаров;
– в Махневском МО – на площади 11 гектаров;
– в ГО Богданович – на площади 5 гектаров
Борьбу с огнем в уральских лесах продолжают вести более 850 человек и свыше 130 единиц спецтехники, в том числе авиация.
«Остается сложной обстановка в Гаринском районе и Сосьве. Туда доставлены сотрудники Авиалесоохраны. В Сосьве работает самолет БЕ-200 МЧС России»,
– рассказали в телеграм-канале «Не для протокола».
Вчера близкий к власти источник сообщал о крупнейших пожарах на 2 июня 20.00:
– в Гаринском районе – два пожара на площади 3050 гектаров (локализованы);
– в Сосьве – семь пожаров на площади 1217 гектаров(локализованы);
– в Ивдельском ГО – один пожар на площади 440 гектаров(ликвидирован);
– в Махневском МО – один пожар на площади 420 гектаров (локализован).
Напомним, что в МЧС предупреждали о грозах, граде и шквалистом ветре с порывами до 25 м/сек 3 июня.
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