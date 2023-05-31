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Свердловчан предупредили о грозах, граде и шквалистом ветре
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на субботу, 3 июня. МЧС призывает уральцев быть осторожными и бдительными.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/сек.
Из-за сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. МЧС вновь напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.
Во время непогоды следует держаться как можно дальше от деревьев, легких построек, зданий, мостов, эстакад и линий электропередачи. Дома рекомендуется закрыть все окна и двери.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/сек.
Из-за сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. МЧС вновь напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.
Во время непогоды следует держаться как можно дальше от деревьев, легких построек, зданий, мостов, эстакад и линий электропередачи. Дома рекомендуется закрыть все окна и двери.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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