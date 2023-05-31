Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге водитель Kia сбил 13-летнего велосипедиста
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге вчера на улице Челюскинцев водитель Kia Picanto сбил 13-летнего велосипедиста.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Kia Picanto ехал по улице Челюскинцев со стороны Бориса Ельцина и при повороте направо во двор сбил 13-летнего мальчика на велосипеде. В результате ДТП мальчика увезли в больницу с травмами головы и ушибами.
Автомобилем управлял 69-летний мужчина со стажем вождения 32 года.
Незадолго до этой аварии на улице Челюскинцев произошло еще одно ДТП – водитель SsangYong Actyon сбил ребенка на самокате, тоже совершая поворот направо. В ГИБДД напоминают, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Kia Picanto ехал по улице Челюскинцев со стороны Бориса Ельцина и при повороте направо во двор сбил 13-летнего мальчика на велосипеде. В результате ДТП мальчика увезли в больницу с травмами головы и ушибами.
Автомобилем управлял 69-летний мужчина со стажем вождения 32 года.
Незадолго до этой аварии на улице Челюскинцев произошло еще одно ДТП – водитель SsangYong Actyon сбил ребенка на самокате, тоже совершая поворот направо. В ГИБДД напоминают, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».