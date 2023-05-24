Мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель автомобиля SsangYong Actyon сбил 11-летнего мальчика на самокате. ДТП произошло днем 30 мая на улице Челюскинцев.По предварительным данным, водитель SsangYong Actyon ехал по улице Челюскинцев и при повороте направо в Красный переулок не уступил дорогу мальчику, пересекавшему проезжую часть на самокате.В результате ДТП 11-летнего мальчика доставили в больницу с ушибом головы и ссадинами левой руки и ноги.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем иномарки находился 58-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 35 лет.