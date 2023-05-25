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За сутки в Свердловской области потушили 10 лесных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. За сутки потушено 10 пожаров на площади 534 гектара.
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что сейчас действует 13 пожаров, их площадь составляет 2,8 тысячи гектаров.
Локализовано семь возгораний на площади 439 гектаров, в том числе в Махневском МР (434 гектара), Сухом Логу (10 гектаров), Берёзовском ГО (девять гектаров) и Верхотурском ГО (пять гектаров).
По данным телеграм-канала «Не для протокола», не локализованы шесть пожаров общей площадью 2 390 гектаров.
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что сейчас действует 13 пожаров, их площадь составляет 2,8 тысячи гектаров.
Локализовано семь возгораний на площади 439 гектаров, в том числе в Махневском МР (434 гектара), Сухом Логу (10 гектаров), Берёзовском ГО (девять гектаров) и Верхотурском ГО (пять гектаров).
По данным телеграм-канала «Не для протокола», не локализованы шесть пожаров общей площадью 2 390 гектаров.
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25 мая 2023
25 мая 2023