За сутки в Свердловской области потушили 10 лесных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. За сутки потушено 10 пожаров на площади 534 гектара.В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что сейчас действует 13 пожаров, их площадь составляет 2,8 тысячи гектаров.Локализовано семь возгораний на площади 439 гектаров, в том числе в Махневском МР (434 гектара), Сухом Логу (10 гектаров), Берёзовском ГО (девять гектаров) и Верхотурском ГО (пять гектаров).По данным телеграм-канала «Не для протокола», не локализованы шесть пожаров общей площадью 2 390 гектаров.