Пьяный заезд жительницы Первоуральска закончился в пруду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью пьяный заезд по Первоуральску устроила одна из местных жительниц. В итоге машину пришлось «выуживать» из воды автокраном.Покататься по городу женщине вздумалось в 3 часа ночи после обильных возлияний. Поездка получилась буйной. По информации ВК-группы «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)», за рулём своей «Лады» женщина сначала врезалась в припаркованную машину соседей, а затем погнула металлическое ограждение дороги. Но и это её не остановило. Продолжив езду по Первоуральску, она «накаталась» только тогда, когда машина её съехала в городской пруд.Для того, чтобы достать утопленную «Ладу» из воды, пришлось вызывать спецтехнику. Этим занимались сегодня днём (соответствующий видеоролик можно найти в соцсетях). По некоторым сведениям, женщина в машине была не одна, с ней находился попутчик. Информации о пострадавших нет.