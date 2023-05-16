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Пьяный заезд жительницы Первоуральска закончился в пруду
Происшествия
Стоп-кадр видео ВК-группы ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online) / vk.com/ekb.serov
Минувшей ночью пьяный заезд по Первоуральску устроила одна из местных жительниц. В итоге машину пришлось «выуживать» из воды автокраном.
Покататься по городу женщине вздумалось в 3 часа ночи после обильных возлияний. Поездка получилась буйной. По информации ВК-группы «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)», за рулём своей «Лады» женщина сначала врезалась в припаркованную машину соседей, а затем погнула металлическое ограждение дороги. Но и это её не остановило. Продолжив езду по Первоуральску, она «накаталась» только тогда, когда машина её съехала в городской пруд.
Для того, чтобы достать утопленную «Ладу» из воды, пришлось вызывать спецтехнику. Этим занимались сегодня днём (соответствующий видеоролик можно найти в соцсетях). По некоторым сведениям, женщина в машине была не одна, с ней находился попутчик. Информации о пострадавших нет.
Покататься по городу женщине вздумалось в 3 часа ночи после обильных возлияний. Поездка получилась буйной. По информации ВК-группы «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)», за рулём своей «Лады» женщина сначала врезалась в припаркованную машину соседей, а затем погнула металлическое ограждение дороги. Но и это её не остановило. Продолжив езду по Первоуральску, она «накаталась» только тогда, когда машина её съехала в городской пруд.
Для того, чтобы достать утопленную «Ладу» из воды, пришлось вызывать спецтехнику. Этим занимались сегодня днём (соответствующий видеоролик можно найти в соцсетях). По некоторым сведениям, женщина в машине была не одна, с ней находился попутчик. Информации о пострадавших нет.
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