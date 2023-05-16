В Екатеринбурге майор полиции спасла подавившегося леденцом малыша





– рассказали в пресс-группе. «К тому времени сотрудники дежурной части, ставшие свидетелями инцидента, уже вызвали скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели ребенка и на всякий случай увезли его вместе с мамой в медицинское учреждение. К счастью, госпитализация ему не понадобилась»,

Анастасия Баштовая. Фото: отделение по связям по СМИ УМВД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге майор полиции спасла двухлетнего мальчика, подавившегося леденцом. Ребенок стал задыхаться, а его мама растерялась. Это заметила проходившая мимо сотрудница полиции Анастасия Баштовая. Она оценила ситуацию и приняла меры к спасению малыша.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям по СМИ УМВД Екатеринбурга, к ним пришла вместе с ребенком жительница Ленинского района. Чтобы сын не отвлекал от заполнения документов, мама дала ему леденец, который мальчик ранее ел, поэтому женщина не подозревала, что что-то может пойти не так.Подоспевшая вовремя сотрудница полиции забрала у матери ребенка и перевернула его лицом вниз, начав хлопать по спине. Так как этих действий было недостаточно, Анастасия Баштовая велела матери пытаться достать конфетку из горла ребенка, пока она его держит на руках. В результате ребенок был спасен.