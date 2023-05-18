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Площадь пожаров в свердловских лесах сократили до 1,3 тысячи гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Площадь лесных пожаров в Свердловской области удалось сократить до 1,3 тысячи гектаров. Непотушенными остаются 24 природных пожара, из них 11 возгораний на площади 776 гектаров локализованы и не распространяются. На текущий момент для населенных пунктов угрозы нет.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, за прошедшие сутки огнеборцам удалось потушить 21 лесной пожар на общей площади более 8,5 тысячи гектаров.
Самые крупные возгорания были ликвидированы:
– в Сосьвинском городском округе на площади 4,5 тысячи гектаров;
– Каменском городском округе на площади 2,8 тысячи гектаров;
– в Берёзовском городском округе на площади 725 гектаров;
– в Байкаловском муниципальном районе на площади 202 гектара;
– в Камышловском муниципальном районе на площади 105 гектаров.
На сегодняшний день борьбу с огнем продолжают вести более 960 человек. Также к тушению привлечено свыше 170 единиц спецтехники, в том числе и авиация.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, за прошедшие сутки огнеборцам удалось потушить 21 лесной пожар на общей площади более 8,5 тысячи гектаров.
Самые крупные возгорания были ликвидированы:
– в Сосьвинском городском округе на площади 4,5 тысячи гектаров;
– Каменском городском округе на площади 2,8 тысячи гектаров;
– в Берёзовском городском округе на площади 725 гектаров;
– в Байкаловском муниципальном районе на площади 202 гектара;
– в Камышловском муниципальном районе на площади 105 гектаров.
На сегодняшний день борьбу с огнем продолжают вести более 960 человек. Также к тушению привлечено свыше 170 единиц спецтехники, в том числе и авиация.
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