Иномарка сбила на «зебре» в Екатеринбурге девятилетнего велосипедиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Ford Focus сбил на пешеходном переходе девятилетнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло на Золотистом бульваре.По предварительным данным, вчера вечером водитель автомобиля Ford Focus ехал по Золотистому бульвару со стороны улицы Чемпионов в сторону Счастливой и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил велосипедиста.В результате ДТП девятилетнего мальчика доставили в детскую больницу с различными травмами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находился 39-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Он пояснил, что при подъезде к «зебре» остановился, убедился, что нет пешеходов, а затем начал движение, но в этот момент из-за автобуса выехал мальчик на велосипеде. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.