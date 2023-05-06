Возрастное ограничение 18+
Из-за пожаров на трассе Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское ограничили движение
Происшествия
Фото: управление Госавтоинспекции по Свердловской области
Еще одно ограничение на движение из-за сильного задымления от лесных пожаров ввели в Артемовском городском округе Свердловской области на трассе Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское.
Ограничение действует на участке автодороги со 128-го по 134-й километр, сообщили «Вечерним ведомостям» в региональном управлении Госавтоинспекции.
Ранее инспектора объявляли ограничение на движение на трассе Верхняя Пышма – Невьянск.
Напомним, что в Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров выросла с 2 236 до 12 084 гектаров.
Ограничение действует на участке автодороги со 128-го по 134-й километр, сообщили «Вечерним ведомостям» в региональном управлении Госавтоинспекции.
«Просим автомобилистов быть бдительными и отложить поездки в районы, приближенные к возгораниям»,
– сказали в пресс-группе.
Ранее инспектора объявляли ограничение на движение на трассе Верхняя Пышма – Невьянск.
Напомним, что в Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров выросла с 2 236 до 12 084 гектаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».