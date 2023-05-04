Возрастное ограничение 18+
На трассе Верхняя Пышма – Невьянск ограничили движение из-за сильного задымления
Происшествия
Фото: управление Госавтоинспекции по Свердловской области
В Свердловской области из-за сильного задымления ограничили движение с 24-го по 26-й километр трассы Верхняя Пышма – Невьянск. Также ограничения действуют на въезд и выезд в село Мостовское и поселок Ольховка.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Ранее стало известно о крупном пожаре в районе села Мостовское. В МЧС сообщают о том, что в тушении были задействованы вертолет Ми-8 и аэромобильная группировка.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
«Данные меры вынужденные и направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности дорожного движения. Просим автомобилистов отнестись с понимаем к сложившейся ситуации и заранее планировать пути объезда»,
– объяснили в пресс-группе.
Ранее стало известно о крупном пожаре в районе села Мостовское. В МЧС сообщают о том, что в тушении были задействованы вертолет Ми-8 и аэромобильная группировка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».