На трассе Верхняя Пышма – Невьянск ограничили движение из-за сильного задымления





– объяснили в пресс-группе. «Данные меры вынужденные и направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности дорожного движения. Просим автомобилистов отнестись с понимаем к сложившейся ситуации и заранее планировать пути объезда»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области из-за сильного задымления ограничили движение с 24-го по 26-й километр трассы Верхняя Пышма – Невьянск. Также ограничения действуют на въезд и выезд в село Мостовское и поселок Ольховка.Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.Ранее стало известно о крупном пожаре в районе села Мостовское. В МЧС сообщают о том, что в тушении были задействованы вертолет Ми-8 и аэромобильная группировка.