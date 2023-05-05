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Пропавшую в Екатеринбурге девятилетнюю девочку нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Завершены поиски пропавшей в Екатеринбурге девятилетней девочки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что девочка ушла гулять вчера, 4 мая, и сутки не возвращалась домой. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и Прорыв». Ребенка нашли сегодня.
Напомним, что девочка ушла гулять вчера, 4 мая, и сутки не возвращалась домой. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и Прорыв». Ребенка нашли сегодня.
«Найдена, жива! всем спасибо за помощь в поиске»,
– сообщили в отряде «Лиза Алерт».
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