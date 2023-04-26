В Екатеринбурге пропала девятилетняя девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала девятилетняя Айбите Максатбековна Кожаназарова. Она ушла гулять 4 мая и до сих пор не вернулась домой.Приметы пропавшей: рост 135 см, полное телосложение, карие глаза, черные волосы.На момент пропажи девочка была одета в синюю джинсовку с красными вставками, белую рубашку, темно-синюю юбку и черные туфли. С собой у нее был розовый рюкзак.Розыском пропавшей занимается отдел полиции №11 и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просят сообщить информацию по телефонам 8 (932) 117-67-58 (инфорг Анастасия «Лиза Алерт»), 8 (343) 356-42-11 («Прорыв») или 112.