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В Екатеринбурге пропала девятилетняя девочка
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пропала девятилетняя Айбите Максатбековна Кожаназарова. Она ушла гулять 4 мая и до сих пор не вернулась домой.
Приметы пропавшей: рост 135 см, полное телосложение, карие глаза, черные волосы.
На момент пропажи девочка была одета в синюю джинсовку с красными вставками, белую рубашку, темно-синюю юбку и черные туфли. С собой у нее был розовый рюкзак.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №11 и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просят сообщить информацию по телефонам 8 (932) 117-67-58 (инфорг Анастасия «Лиза Алерт»), 8 (343) 356-42-11 («Прорыв») или 112.
Приметы пропавшей: рост 135 см, полное телосложение, карие глаза, черные волосы.
На момент пропажи девочка была одета в синюю джинсовку с красными вставками, белую рубашку, темно-синюю юбку и черные туфли. С собой у нее был розовый рюкзак.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №11 и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просят сообщить информацию по телефонам 8 (932) 117-67-58 (инфорг Анастасия «Лиза Алерт»), 8 (343) 356-42-11 («Прорыв») или 112.
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