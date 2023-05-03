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В ДТП на екатеринбургской улице пострадала девочка-подросток
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
На дорогах Екатеринбурга на этой неделе жертвами дорожно-транспортных происшествий часто становятся несовершеннолетние девочки. Правда, в некоторых случаях — и виновницами.
Про один из таких случаев «Вечерние Ведомости» писали вчера: восьмилетнюю девочку водитель на автомобиле «Toyota Hilux» сбил на улице Бетонщиков. Информацию о том, что на улице Крестинского трёхлетнюю девочку сбила машина отечественного производства. Ещё один случай на дороге с участием малолетней пешеходки произошёл на улице Орджоникидзе.
В данном ДТП тоже поучаствовал автомобиль «Lada», но в качестве «второстепенного персонажа» — на него отбросило
двенадцатилетнюю девочку, сбитую иномаркой «Volkswagen Polo». При этом подросток получил перелом правой голени. Была также диагностирована травма головы. Школьницу с места происшествия доставили в детскую больницу №9.
Как выяснили сотрудники автоинспекции, пострадавшая девочка шла забирать из школы младшую сестру. Поторопившись, она не только выбрала не самый удачный для пересечения проезжей части участок улицы, но и не убедилась, что приближается машина. Водитель «немца» пытался затормозить, но расстояние до перебегающего дорогу ребёнка оказалось слишком небольшим.
Про один из таких случаев «Вечерние Ведомости» писали вчера: восьмилетнюю девочку водитель на автомобиле «Toyota Hilux» сбил на улице Бетонщиков. Информацию о том, что на улице Крестинского трёхлетнюю девочку сбила машина отечественного производства. Ещё один случай на дороге с участием малолетней пешеходки произошёл на улице Орджоникидзе.
В данном ДТП тоже поучаствовал автомобиль «Lada», но в качестве «второстепенного персонажа» — на него отбросило
двенадцатилетнюю девочку, сбитую иномаркой «Volkswagen Polo». При этом подросток получил перелом правой голени. Была также диагностирована травма головы. Школьницу с места происшествия доставили в детскую больницу №9.
Как выяснили сотрудники автоинспекции, пострадавшая девочка шла забирать из школы младшую сестру. Поторопившись, она не только выбрала не самый удачный для пересечения проезжей части участок улицы, но и не убедилась, что приближается машина. Водитель «немца» пытался затормозить, но расстояние до перебегающего дорогу ребёнка оказалось слишком небольшим.
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