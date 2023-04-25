Водитель Toyota Hilux сбил девочку на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель автомобиля Toyota Hilux сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку. ДТП произошло сегодня в 12.32 около дома №4 на улице Бетонщиков.По предварительным данным, водитель Toyota Hilux ехал по улице Бетонщиков со стороны Алданской в сторону 40 лет Комсомола и сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП восьмилетнюю девочку доставили в больницу с травмой ноги.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что иномаркой управлял 44-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Он пояснил, что девочка неожиданно выбежала из-за движущегося во встречном направлении автомобиля. Когда водитель заметил ребенка, то применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.