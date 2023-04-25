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Водитель Toyota Hilux сбил девочку на пешеходном переходе в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель автомобиля Toyota Hilux сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку. ДТП произошло сегодня в 12.32 около дома №4 на улице Бетонщиков.
По предварительным данным, водитель Toyota Hilux ехал по улице Бетонщиков со стороны Алданской в сторону 40 лет Комсомола и сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП восьмилетнюю девочку доставили в больницу с травмой ноги.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что иномаркой управлял 44-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Он пояснил, что девочка неожиданно выбежала из-за движущегося во встречном направлении автомобиля. Когда водитель заметил ребенка, то применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, водитель Toyota Hilux ехал по улице Бетонщиков со стороны Алданской в сторону 40 лет Комсомола и сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП восьмилетнюю девочку доставили в больницу с травмой ноги.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что иномаркой управлял 44-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Он пояснил, что девочка неожиданно выбежала из-за движущегося во встречном направлении автомобиля. Когда водитель заметил ребенка, то применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
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