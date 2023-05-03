Во дворе на улице Крестинского в Екатеринбурге водитель Lada сбил трехлетнюю девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Lada Vesta во дворе дома №53а на улице Крестинского сбил трехлетнюю девочку. ДТП произошло вчера в 17.45.По предварительной информации, водитель Lada Vesta ехал по дворовой территории со стороны Родовидовой в сторону Крестинского и сбил девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.В результате ДТП трехлетнюю девочку доставили в больницу с переломом правой ключицы и травмой головы.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем автомобиля находился 31-летний мужчина со стажем вождения восемь лет. Водитель пояснил, что, когда на дорогу из-за припаркованной машины неожиданно выбежала девочка, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.