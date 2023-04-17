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По Свердловской области катится волна пожаров
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Сегодняшний день — 25-е апреля — оказался ужасающе богатым на крупные пожары, которые обрушились на свердловские посёлки. Про пожары в первоуральском Прогрессе и в Таёжном Махневского муниципального образования, где вспыхнуло разом более 20 домов, «Вечерние Ведомости» уже писали. К сожалению, этим огненная стихия не ограничилась.
В посёлке Висим, что под Нижним Тагилом, произошёл сегодня немногим менее крупный пожар. Там сгорело несколько домов. Ещё один крупный пожар случился в Сосьве. Там сгорел хирургический корпус лечебного исправительного учреждения №23. Как сообщил находившийся в этот момент в Сосьве правозащитник Алексей Соколов, огонь полз по посёлку городского типа с двух сторон. Уже одно это обстоятельство затруднило работу пожарных. Три дома сгорело в селе Байкалово, что в двух сотнях километров от Екатеринбурга.
Всего сегодня сообщалось о 8 крупных пожарах в населённых пунктах, расположенных на территории Свердловской области. Не все из них на данный момент потушены. К борьбе с огненной стихией в некоторых случаях пришлось прибегать к пожарной авиации, поднимать в воздух специальные вертолёты.
Такое обилие крупных пожаров неизбежно привлекло внимание прокуратуры. Так, прокурор Пригородного района Владимир Березин выезжал в посёлок Висим. Районная прокуратура начала там приём заявлений граждан с описью ущерба, который причинил пожар. Расследуются причины пожара.
В посёлке Висим, что под Нижним Тагилом, произошёл сегодня немногим менее крупный пожар. Там сгорело несколько домов. Ещё один крупный пожар случился в Сосьве. Там сгорел хирургический корпус лечебного исправительного учреждения №23. Как сообщил находившийся в этот момент в Сосьве правозащитник Алексей Соколов, огонь полз по посёлку городского типа с двух сторон. Уже одно это обстоятельство затруднило работу пожарных. Три дома сгорело в селе Байкалово, что в двух сотнях километров от Екатеринбурга.
Всего сегодня сообщалось о 8 крупных пожарах в населённых пунктах, расположенных на территории Свердловской области. Не все из них на данный момент потушены. К борьбе с огненной стихией в некоторых случаях пришлось прибегать к пожарной авиации, поднимать в воздух специальные вертолёты.
Такое обилие крупных пожаров неизбежно привлекло внимание прокуратуры. Так, прокурор Пригородного района Владимир Березин выезжал в посёлок Висим. Районная прокуратура начала там приём заявлений граждан с описью ущерба, который причинил пожар. Расследуются причины пожара.
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