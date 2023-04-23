На пилораме в Первоуральске произошел пожар





– добавили в МЧС. «Существует угроза распространения пожара на жилые дома. Информации о пострадавших не поступало»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Прогресс в Первоуральске произошел крупный пожар на пилораме. Огонь всего в нескольких метрах от жилых домой.Сообщение о возгорании на улице Володарского поступило в 12.20. В пресс-службе МЧС рассказали, что на площади 1500 квадратных метров горят пиломатериалы.В тушении пожара участвуют 22 человека и семь единиц техники, задействован пожарный поезд.