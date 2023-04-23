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На пилораме в Первоуральске произошел пожар
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивный снимок)
В поселке Прогресс в Первоуральске произошел крупный пожар на пилораме. Огонь всего в нескольких метрах от жилых домой.
Сообщение о возгорании на улице Володарского поступило в 12.20. В пресс-службе МЧС рассказали, что на площади 1500 квадратных метров горят пиломатериалы.
В тушении пожара участвуют 22 человека и семь единиц техники, задействован пожарный поезд.
Сообщение о возгорании на улице Володарского поступило в 12.20. В пресс-службе МЧС рассказали, что на площади 1500 квадратных метров горят пиломатериалы.
«Существует угроза распространения пожара на жилые дома. Информации о пострадавших не поступало»,
– добавили в МЧС.
В тушении пожара участвуют 22 человека и семь единиц техники, задействован пожарный поезд.
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