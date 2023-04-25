В свердловском поселке полыхает 21 дом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Еще один пожар зафиксирован в Свердловской области. В поселке Таёжный Махневского муниципального образования горит 21 дом.В пресс-службе МЧС рассказали, что в поселке горит 21 дом, 16 из которых жилые. Эвакуированы 27 человек, в том числе три ребенка. Их разместили в пункте временного размещения.К тушению пожара от РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) привлечено более 30 человек и 10 единиц спецтехнику. Также к месту направлен вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством.