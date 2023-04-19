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В Тавде продолжают пылать частные дома
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Что ни день — то в Тавде горит частный жилой дом, а то не один. Волна таких пожаров (при этом, в основном — крупных) катится по городу всю неделю.
Про один из таких пожаров, случившийся во вторник на улице Мамина-Сибиряка, «Вечерние ведомости» уже рассказывали. А вчера, 20-го апреля, в Тавде погорели два частных дома. Первый, на улице Линейная, загорелся сразу после полуночи. Площадь этого пожара оказалась сравнительно небольшой — около 10 квадратных метров. И потушили его местные огнеборцы быстро, в считанные минуты. Но огонь успел изрядно подпортить помещение с кухней — пламя «облизало» стены и потолок, а также попортило мебель.
Второй вчерашний пожар вспыхнул средь бела дня. Правда, не в самой Тавде, а в тавдинском посёлке Азанка. Там на улице Революции сгорело не только жилое строение, но и дворовые постройки при нём. Огонь распространился на площадь 180 квадратных метров и для борьбы с ним понадобилось 16 человек личного состава. Открытое горение они ликвидировали примерно за полчаса, а вот проливкой и разбором сгоревших кострукций пожарным пришлось до самого вечера. Закончили они работу только в 19:25.
А днём ранее, 19-го апреля, горело на тавдинской улице Максима Горького, и горело очень сильно. Сигнал о возгорании в пожарную часть поступил в 16:51, а открытое пламя ликвидировать огнеборцам удалось только в 6-м часу вечера. Как сообщает ОНДиПР Тавдинского городского округа, этот пожар стал смертельным для местной жительницы 1976-го года рождения.
В связи с участившимся пожарами, администрация Тавдинского городского округа обратилась к жителям города и прилегающих посёлков с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, в обращении упоминается невнимательное сжигание мусора с на территории домовладений и наставление пореже топить печи.
Про один из таких пожаров, случившийся во вторник на улице Мамина-Сибиряка, «Вечерние ведомости» уже рассказывали. А вчера, 20-го апреля, в Тавде погорели два частных дома. Первый, на улице Линейная, загорелся сразу после полуночи. Площадь этого пожара оказалась сравнительно небольшой — около 10 квадратных метров. И потушили его местные огнеборцы быстро, в считанные минуты. Но огонь успел изрядно подпортить помещение с кухней — пламя «облизало» стены и потолок, а также попортило мебель.
Второй вчерашний пожар вспыхнул средь бела дня. Правда, не в самой Тавде, а в тавдинском посёлке Азанка. Там на улице Революции сгорело не только жилое строение, но и дворовые постройки при нём. Огонь распространился на площадь 180 квадратных метров и для борьбы с ним понадобилось 16 человек личного состава. Открытое горение они ликвидировали примерно за полчаса, а вот проливкой и разбором сгоревших кострукций пожарным пришлось до самого вечера. Закончили они работу только в 19:25.
А днём ранее, 19-го апреля, горело на тавдинской улице Максима Горького, и горело очень сильно. Сигнал о возгорании в пожарную часть поступил в 16:51, а открытое пламя ликвидировать огнеборцам удалось только в 6-м часу вечера. Как сообщает ОНДиПР Тавдинского городского округа, этот пожар стал смертельным для местной жительницы 1976-го года рождения.
В связи с участившимся пожарами, администрация Тавдинского городского округа обратилась к жителям города и прилегающих посёлков с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, в обращении упоминается невнимательное сжигание мусора с на территории домовладений и наставление пореже топить печи.
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