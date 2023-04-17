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Погорельцы из Тавды обратились за помощью к согражданам
Происшествия
Фото: МЧС России
Вчера 18-го апреля, в городе Тавда Свердловской области сгорел частный жилой дом. А сегодня в местных пабликах появилось обращение от жильцов погоревшего дома.
«В нашей семье случилась беда: сгорел наш дом, мы остались без крыши над головой. Всех неравнодушных прошу, пожалуйста, помочь нашей семье кто чем может. Размер одежды — 48-50, размер обуви — 39. Если есть возможность помочь финансово, будем очень благодарны даже копеечке», — говорится в обращении.
Жилой дом на тавдинской улице Мамина-Сибиряка загорелся вечером, примерно в 19:20. Огонь быстро распространился по строению и в итоге охватил 193 квадратных метра. На пожар бросили значительные силы — в его тушении участвовали 24 пожарных. Около получаса им понадобилось, чтобы остановить дальнейшее распространение огня и ликвидировать открытое горение. За это время пожар успел повредить стены и кровлю не только жилого строения, но и стоящих рядом дворовых построек. В том числе сгорела баня.
Помощь можно оказать сделав перевод на карты Сбербанка - 2202202371002597 (Анна Эдуардовна) и 639002169030333997 (Ольга Викторовна).
Напомним, что днём ранее, 17-го апреля, в Тавде сгорел ещё один жилой дом по улице Ситникова. Тогда общая площадь пожара составила 110 квадратных метров.
«В нашей семье случилась беда: сгорел наш дом, мы остались без крыши над головой. Всех неравнодушных прошу, пожалуйста, помочь нашей семье кто чем может. Размер одежды — 48-50, размер обуви — 39. Если есть возможность помочь финансово, будем очень благодарны даже копеечке», — говорится в обращении.
Жилой дом на тавдинской улице Мамина-Сибиряка загорелся вечером, примерно в 19:20. Огонь быстро распространился по строению и в итоге охватил 193 квадратных метра. На пожар бросили значительные силы — в его тушении участвовали 24 пожарных. Около получаса им понадобилось, чтобы остановить дальнейшее распространение огня и ликвидировать открытое горение. За это время пожар успел повредить стены и кровлю не только жилого строения, но и стоящих рядом дворовых построек. В том числе сгорела баня.
Помощь можно оказать сделав перевод на карты Сбербанка - 2202202371002597 (Анна Эдуардовна) и 639002169030333997 (Ольга Викторовна).
Напомним, что днём ранее, 17-го апреля, в Тавде сгорел ещё один жилой дом по улице Ситникова. Тогда общая площадь пожара составила 110 квадратных метров.
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Жилой дом сгорел в Тавде
17 апреля 2023
17 апреля 2023