Два человека погибли в жутком ДТП на Уралмаше в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 7 апреля, в Екатеринбурге на перекрестке Бакинских Комиссаров – Кировградская столкнулись грузовик и легковушка. В ДТП погибли два человека.Как рассказали очевидцы, самосвал Dongfeng ехал по улице Бакинских Комиссаров и снес на перекрестке Lada Priora, протащив ее несколько десятков метров.В результате ДТП два человека, находившиеся в отечественной легковушке, погибли.