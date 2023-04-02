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Два человека погибли в жутком ДТП на Уралмаше в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня, 7 апреля, в Екатеринбурге на перекрестке Бакинских Комиссаров – Кировградская столкнулись грузовик и легковушка. В ДТП погибли два человека.
Как рассказали очевидцы, самосвал Dongfeng ехал по улице Бакинских Комиссаров и снес на перекрестке Lada Priora, протащив ее несколько десятков метров.
В результате ДТП два человека, находившиеся в отечественной легковушке, погибли.
Как рассказали очевидцы, самосвал Dongfeng ехал по улице Бакинских Комиссаров и снес на перекрестке Lada Priora, протащив ее несколько десятков метров.
В результате ДТП два человека, находившиеся в отечественной легковушке, погибли.
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